AP潘宇謙推出首張華語專輯《HIGH TIME》。來自香港的他於2016年正式出道成為歌手，相隔7年推出出道以來的第一張專輯，專輯名稱「High Time」同時有著「拖遲很久但早該做好的事」。

推出第一張專輯，AP潘宇謙開玩笑稱自己是「資深新人」，也聊到幾年前真正剛出道還是新人時，過程其實非常幸運，除了一開始就被提名「最有前途新人獎」，更有機會與大牌演員陳小春、李璨琛同台飆戲，他說：「發了第一首歌不久後，有一次踢足球踢到不小心腿斷了，整整五個月不能走路，當時也因此被經紀人解約，也瘦到剩58公斤，還沒拍完的電視劇也因為斷腿泡湯了。」低潮了近半年之久。

潘宇謙在音樂與戲劇在初出道時即有所斬獲，他曾獲提名第39屆十大中文金曲「最有前途新人獎」；緊接著更曾與陳小春、李璨琛一起拍攝全球點擊8億的影集《反黑》、演出電影《大盜演》，身兼創作人、歌手、演員等多重身份。隨著專輯發行，AP潘宇謙將來台北宣傳近兩週，聊到對台北的印象，他表示：「人很親切、東西也很好吃，迫不及待要跟大家見面了。」對於即將啟動忙碌的行程感到非常期待。