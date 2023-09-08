新北市政府張姓副發言人胞弟因債務糾紛，5月時被發現陳時在五股山林，警方循線逮人，姚姓嫌犯表示是一時情緒失控殺人，事後找梁姓男子協助一同棄屍。新北地檢署7日依違反「槍砲彈藥刀械管制」條例、「殺人罪」及「遺棄屍體罪」起訴姚男，梁男涉遺棄屍體罪另偵辦。

5月9日張男出門後音訊全無，家人發現不對勁馬上報警處理，結果在五股山區發現張男屍體，後腦有明顯彈孔，疑似遭到槍殺後棄屍。據悉，張姓死者與姚男是6年前加油站同事，因張男父親玩股票失利，向姚借20萬，隨後再借50萬周轉。

姚男供稱，張男登門想再借50萬遭拒後，情緒激動才拿槍自轟，但擔心被誤會才聯絡梁男協助棄屍，不過警方發現彈孔在張男後腦勺，與姚男說法不一。

死者張男為新北副發言人弟弟，事發後副發言人急忙至警局關心，屍體找到時也有到陳屍地點關切。

根據起訴書內容，姚男18歲時認識一名綽號「土狗」的男子取得槍枝，於2023年5月開槍將張男斃命，張男當場頭部中彈死亡，事後再找梁男協助棄屍，還雇用5位律師辯護。7日新北地檢署依殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴姚男，而梁男涉及的遺棄屍體罪檢方則另外分案偵辦。

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