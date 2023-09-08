大陸一名家長日前在網路上控訴，自己的9歲女兒在課堂遭到老師用三角板毆打，導致頭顱破裂，校方第一時間竟未通知家長，偷偷將孩子送往醫院進行縫合。數小時後家長到場時，才進行其他檢查，隨後醫生便表示需要馬上進行開腦手術，而目前該名女童仍處於危險期。

根據《澎湃新聞》報導，大陸長沙一名家長控訴，自己的9歲女兒6日在學校遭到宋姓男老師拿三角板毆打頭部。隨後校方在沒有通知家長的情況下，偷偷將孩子送往醫院進行縫合手術。

該名家長表示，她接獲校方通知時，學校老師告訴她醫生正準備進行縫合，之後她便要求校方及醫生暫停動作，立即對女兒進行詳細檢查。沒想到當她抵達醫院後，竟被醫生告知，女兒因為頭骨碎裂，腦漿溢出，需要立即進行開腦手術。

而在經過將近5個小時的手術後，碎裂的頭骨順利從腦中取出，不過醫生卻表示女童目前仍處危險期當中，讓家長感到非常心碎。對此，該校師德師風監督相關負責人表示，「目前學校所有領導、教育局領導都在處理此事，公安部門也介入了調查，到時候有任何結果會發布官方通報。」

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