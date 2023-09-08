你是運動咖，還是宅在家？9月9日是國民體育日，教育部體育署特別邀請到柔道男神楊勇緯、射擊甜心吳佳穎及全方位實力男團Ｗ0LF(S)五堅情，共同擔任國民體育日代言人，更推動「3免費1優惠」超值專案，邀請大家一起「運動 99、健康久久」。

近年來，肥胖率持續上升，許多人仍舊選擇宅在家。為了因應全球肥胖危機，世界衛生組織正努力制定可預防與治療「體重過重」與「肥胖」的潛在疑慮。研究指出，當肥胖者減重5%，即可替健康帶來效益；體育署表示，國民體育日的存在價值，就是要向民眾傳達，不論年齡或職業，每個人都應該保持定期運動的習慣，以維持身心健康。

為了鼓勵民眾外出運動，體育署推動「3免費1優惠」方案。(圖/體育署提供)

為了鼓勵民眾外出運動，體育署推動「3免費1優惠」方案，除了動起來，更可以錄製短影音為自己的揮汗留念，紀錄珍稀日常的同時，也加深美好的記憶點。

「3免費」分別是9月9日國民體育日當天，國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；科技體適能檢測免費做，9月份全臺體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車於每週巡迴全臺檢測，邀請民眾一起運動，達到身體健康及規律運動目標。

另一個是體育表演會免費看，9月16日在臺北小巨蛋體育表演會，憑票即可免費入場，共匯集24組頂尖體育團隊，呈現12種以上的運動種類，共同打造體育專業表演藝術的精彩演出，當日晚間7點也有轉播。

「1優惠」則是搭配體育署2023年推出的青春動滋券，鼓勵民眾多運動。舉辦「3免費1優惠」活動是為了邀請全民一同響應「運動99、健康久久」，從而激勵民眾動起來，提升全民運動的正向能量。

2023年的科技體適能檢測移動車巡迴北中南地區，邀請民眾走過路過都可以免費參與檢測。(圖/體育署提供)

另外，2023年的科技體適能檢測移動車巡迴北中南地區，北部為9月2日、3日、23日、24日在台北華山1914文化創意產業園區；中部則在9月9日、10日的MITSUI OUTLET PARK台中港；南部在9月16日、17日的高雄棧貳庫，邀請民眾積極參與免費檢測。

活動詳情請見官網: https://isports.sa.gov.tw/