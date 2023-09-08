《平均地權條例》始於1977年，原先只針對土地價格徵稅行規範，近年根據修法成為抑止炒房的殺手鐧，目前立法院三讀通過新法，新版《平均地權條例》於今年7月1日正式實施，新增內容包含「新購入預售禁止換約」、「法人限制購置住宅」、「二房限貸令」及「檢舉獎金制度」等，居住正義的轉型迎來挑戰，上市品牌有口碑的櫻花建設，理解自住客購屋對於「家」的需求，於台中興大特區推出「興大之櫻」，讓剛性需求者築巢圓夢。

《平均地權條例》以及「第二戶限貸令」使交易回歸市場機制，以剛性需求為前提購屋；相較於重劃區因尚在開發中，需經歷建設黑暗期及機能相對較為匱乏，擁有成熟商圈機能及交通便利，成為自住客買房首重考量。

櫻花建設這次在興大特區推出的「興大之櫻」，強調「明星學區」、「便利機能」、「上市品牌」和「格局坪效」作為剛性首購族的4大訴求。該區域不只是南台中文教密度高的區段，周邊擁有3所國小、6所國中及4所高中外，更比鄰中興大學，其中中興大附中屬台清交上榜率極高的常捷軍，明星學區超越12年國教，突破書香世家想像。

專家表示，房地產如同水流，外圍尚無機能的重劃區漲到極限，買盤重心將翻轉軸線，興大特區備受矚目。(圖：業者提供)

「興大之櫻」恰好面旱溪享受開闊水岸視野，同時跟上21億經費挹注的「康橋計畫」，全長8.5公里河道更新後，將成為台中市首條開放輕艇運動的建設，囊括親水休憩公園、保留濕地的河岸步道與自行車道綠帶等，想像未來康橋夜景燈光雅致，與水面波光呼應，作為城南最大綠廊等待住戶尋幽訪勝。

櫻花建設建案大多集中在台中及彰化，以不誇大、不虛浮的態度將房產臻至完善，本次「興大之櫻」規劃4棟地上15層、地下3層的大樓，規劃1房(18至19坪)、2房(27至30坪)、3房(33至38坪)和4房(45至50坪)，滿足各種剛性需求住戶。地段精選東區、大里區腹地交集的樞紐，近倚LaLaport購物中心，坐攬大買家百貨，更鄰近大明路商圈、南門路商圈、學府商圈以及忠孝夜市，生活機能繁華迤邐。「興大之櫻」預計2024年完工，僅有294戶住家，還請賞屋者把握良機。