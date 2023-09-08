歐洲最大車展「慕尼黑車展」（IAA）本周登場，長期以來一直是德國品牌車的主戰場，但今年參展車商超過4成來自亞洲，中國車企數量翻倍成長，幾乎在IAA上搶盡風頭，中國電動車侵門踏戶殺進歐洲，對德國車廠和當地市場構成威脅。德國媒體坦言，「IAA已經成為中國車展」、「德國汽車將面臨艱難時刻」。

財富雜誌（Fortune）報導，面對中國車企大軍壓境歐洲頂級車展，德國媒體幾乎陷入空前焦慮。德國財經媒體《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）標題直接稱「IAA已成為中國車展」；《明鏡周刊》（Der Spiegel）則預測：「德國汽車工業將面臨艱困時期。」

據《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）報導，中國每年可生產約4000萬輛汽車，遠比其實際需求多出1500萬輛，這數字更遠大於歐洲本身汽車市場規模。另外，中國還透過寧德時代、國軒等供應商

，控制全球90%電動車的電池供應。

財富雜誌指出，多年來，德國汽車製造商受惠中國車市成長而發展壯大，但在過去10年，德國車企慢慢發現自己處於不利地位。中國吉利汽車創辦人李書福，2018年入主賓士成為最大單一股東，之後吉利又入股賓士旗下小型車品牌Smart汽車50%股權，此後，Smart由

中國吉利控股和德國Daimler共同經營。

BMW與中國長城汽車合資成立新公司，在中國生產MINI電動車，明年起將賣到歐洲；德國福斯一度是中國車市龍頭，現在砸7億美元投資中國新能源車廠小鵬，取得4.99%股權，以彌補其在聯網汽車方面的不足。

德國《商報》提出質疑：「忽略？合作？模仿？」，並稱，德國汽車製造商正在積極找尋應對新競爭的方法。

路透社日前報導，包括比亞迪（BYD）、蔚來（Nio）和小鵬（Xpeng）在內的中國電動汽車製造商都瞄準歐洲市場，2023年前七個月，歐洲電動汽車銷量飆升近55%，達到82萬輛，占所有汽車銷量約13%。