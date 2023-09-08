華為5G旗艦手機Mate 60 Pro引起全球高度關注，許多單位紛紛進行拆解，分析華為所使用的技術與零件供應鏈，研究機構TechInsights就發現手機內有南韓大廠SK海力士的產品，對此，SK海力士強調，公司嚴格遵守美國政府的出口管制措施，已經開始調查以了解更多細節。

美國財經媒體報導，TechInsights的報告顯示，Mate 60 Pro裡面有使用SK海力士的記憶體LPDDR5與NAND快閃記憶體，「這款手機的零件幾乎完全由大陸供應商提供，然而海力士是少數從海外購買的特例。」

此看法引發熱議，甚至出現踩紅線的質疑，SK海力士強調，「從美國對華為實施限制以來，已不與華為有業務往來，我們已開始調查以了解更多細節，公司嚴格遵守美國政府的出口管制措施。」

報導提到，雖然SK海力士的記憶體晶片大多是在大陸工廠生產的，但尚不清楚華為是如何從海力士手上拿到晶片，有一種可能是，華為是利用美國實施全面貿易限制（2019年開始）前囤積的庫存打造手機。

美國認為華為的產品會被用來協助大陸軍事發展，進而對其實施貿易限制，禁止先進技術供應商向華為供貨，就連此次幫華為代工生產晶片的中芯也早在2020年就被列入貿易黑名單。