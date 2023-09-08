英國晶片設計公司安謀下週在美國掛牌上市，將是今年全球最大股票上市案，知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，如果安謀要用500億至600億美元（約新台幣1.61兆元至1.93兆元）市值上市，他認為貴鬆鬆，就跟買台灣的矽智財（IP股）一樣，心臟要很大顆。

陸行之提到，他在安謀招股說明書中觀察到5個重點，首先是安謀2022第2季至2023第1季營收26.79億美元（約新台幣865億元）、年減1%，明顯是受到智慧手機市場影響，預估安謀在2023第2季至2024第1季營收要成長10%應該有困難。況且，比起新思科技的50億至55億美元（約新台幣1610億元至1780億元）營收，安謀的營收規模並不算是大廠。

第二點，安謀2022第2季至2023第1季毛利率有96%，營業及淨利潤率分別為25%、19.6%，以及6.7億美元（約新台幣216億元）營業利潤及5.2億美元（約新台幣167.8億元）淨利潤，與新思科技的利潤率相當。如果安謀2023第2季至2024第1季獲利成長10%到5.7億美元（約新台幣184億元），每股EPS也只有0.56元，感覺有點少的可憐。

第三點，安謀引用IBS數據，稱現在設計7奈米的成本要2.49億美元（約新台幣80.3億元），但設計2奈米竟然要7.25億美元（約新台幣234億元），其中71%的錢主要花在軟體發展、驗證、IP認證等。陸行之提到，設計先進製程晶片看起來越來越貴，一般小公司根本是無法負擔，難怪設計服務公司生意不錯。

第四點，安謀預估整體潛在市場在2022年有2025億美元（約新台幣6.53兆元），其中安謀的客戶占48.9%（989億美元，約新台幣3.19兆元），比2020年的42.3%還高。至於授權營收在2022年是1.7%的客戶晶片營收，未來將會逐步拉高。

第五點，安謀除了在智慧手機市場占有主導地位，也增加雲端數據中心CPU的市占，從2020年的7.2%到2022年的10.1%；網路設備晶片市占，則從2020年的18.8%到2022年的25.5%；在車用IVI/輔助駕駛晶片市場方面，也從2020年的33%到2022年的40.8%。