台北市1名陳姓男子受委託討債，夥同周姓友人，將欠錢的A男押上車後，載至新北市1家摩鐵，陳、周2人凌虐A男，不僅毆打、雨傘打臀部，甚至用針刺手指。陳男又通知B男到場處理債務。B男抵達後，眾人轉往另1家摩鐵，短暫停留後，又改入住另家摩鐵。

此時，周、陳2人通知5名少年到場助陣，眾人拿球棒一陣亂打，還嗆A男：要砍掉你的手臂。」A男、B男全身多處受傷、身心俱疲，卻又被迫脫光衣服，分別被逼簽50萬元本票。

凌虐手段越來越扯，A男、B男要求撫摸自己生殖器官，陳、周等人拿手機錄影、戲謔。陳男後來又找胡男到場，拿彈簧刀在A男胸前比劃，藉以恐嚇他們不要報警，A男、B男因心生畏懼不敢聲張。

A男父親及B男父母得知小孩被囚禁凌虐隨即報案，警方趕往摩鐵，當場逮捕陳男等3人，A男、B男這才重獲自由

法官審酌，陳、周、胡3人均為成年人，僅因受委託處理A男、B男債務，剝奪他人行動自由、加重強制猥褻、無故竊錄他人身體隱私部位，嚴重侵害A男、B男身體健康、行動自由及性自主決定權等重。A男、B男人格尊嚴承受無比恥辱，身心感到極大恐懼，陳等3人應予嚴懲。

考量陳、周2人犯後均否認共同攜帶兇器強制猥褻、無故竊錄他人身體隱私部位之犯行、胡男則否認共同剝奪他人行動自由；另，陳、周、胡於審理期間與B男以100萬元達成和解，僅陳男給付30萬元、周男給付10萬。

法官日前判決，陳男犯2人以上共同攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑4年4月。周男犯二人以上共同攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑4年6月。胡男共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑1年。可上訴。

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