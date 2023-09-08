2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，而國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲則如同麻花般糾結在一起，兩人藍白合誰正誰副的議題也引爆討論，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄7日就表示，「如果柯文哲堅持我非正的不選，今天就可以公開大聲地宣佈『藍白合破局』，因為侯友宜絕對不會當副的」，甚至沈富雄更在節目中和主持人豪賭，「我再去買一棟房子給你，侯友宜絕對不會當副手的」，引發討論。

沈富雄7日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「柯文哲以前有講過，我是民眾黨中央代表大會正式提名的，我當然是選正的，一路選正選到底，他底下的人也都在節目中這樣講」，沈富雄直言，「如果柯文哲堅持這一點，到1月13日這點絕不會改，選票上面一定你是正的總統候選人，講清楚，你說Yes，那我們今天就宣布，藍白合就破局，各拚各的，各拚各的困難度就常高，那賴清德連任的可能，就算不是躺著選贏，半臥著也會贏」。

沈富雄最後更發出豪語，「如果柯文哲堅持我非正的不選，今天就可以公開大聲地宣佈『藍白合破局』，因為侯友宜絕對不會當副的」，甚至跟節目主持人黃暐瀚對賭，「我再去買一棟房子給你，侯友宜怎麼會當副的？侯友宜絕對不會當副手的」。