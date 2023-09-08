一名女子琳琳前年（110年）北上遊玩時，與時常聯絡的高中學弟相約去新北耶誕城，當天行程結束時，因為時間已晚，琳琳向學弟表示：「可否借住你家？」學弟欣然答應，但因住的是小套房，只好同床共眠。沒想到，學弟竟色心大起性侵得逞。

琳琳向法官表示，我們是高中學姐、學弟，畢業後還常常聯絡，但不曾交往過。110年12月去新北耶誕城玩時，有問學弟可否去他那邊借住，會這樣問是因為我覺得我們是認識多年的朋友，且我另外認識的鄰居朋友，因為有跟人一起住，所以不方便讓我去住，而學弟是1個人住，就想去他那住，其他的沒有想太多。

琳琳說，當晚11時許回到學弟住處，我們是背對背睡同張床，後來他一直朝我耳朵吹氣，我就叫他不要弄了，他沒理我，然後就發生了。他舔我耳朵、親頸部，也有摸我胸部及下體，接著他要脫我衣服，我有跟他說不要，也有推他。

因他力氣很大所以沒有用，我後來就放棄掙扎。但有說至少要戴保險套，但他沒戴，然後就壓我頭逼我口交，但我不要，後來他掐著我脖子性侵得逞。

之後，學弟就去沖澡、抽菸、然後睡覺，我在廁所的時候聯絡徐姓男性友人，他要我不要輕舉妄動，要我等他來的時候再出去，我因為對附近不熟，而且害怕，就沒有趁著學弟睡著時趕快逃離。

學弟則向法官表示，確實有與學姐發生性關係，但不是強制性交。學弟辯稱：當時我們躺同張床，後來就互相抱在一起，接著就接吻，然後就自然發生關係。學姐沒有說不要這樣做，也沒阻止我，沒有違背學姐意願。

法官審酌，雙方原為高中學姐學弟關係，竟趁琳琳借住時，不尊重性自主決定權，僅為滿足性慾強制性交得逞，造成其心理及精神上之陰影與痛。學弟犯後始終否認犯行，未達成和解賠償所受損害，犯後態度難認良好。

一審法官依犯強制性交罪，處有期徒刑3年4月。學弟不服提起上訴。高院審理後，駁回上訴，維持一審依強制性交罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

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