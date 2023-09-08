民眾黨總統參選人柯文哲7日召開記者會，表態贊成安樂死及代理孕母，直言自己「看不出有什麼理由禁止」。而近日就有一份最新的民調指出，對於柯文哲表態贊成安樂死及代理孕母，有88％的網友表示「支持安樂死」，僅有6％的網友則覺得「不支持安樂死」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》7日對於「民眾黨總統參選人柯文哲提出贊成『安樂死』，請問你支持安樂死嗎？」進行網路民調，截至˙日晚間23時止，已有5萬人參與投票，有88％的網友表示「支持安樂死」、僅有6％的網友則覺得「不支持安樂死」，另有7％的網友表示「不知道／無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「讓人們有選擇的權利才是人道和仁道，那是一種讓自己選擇有尊嚴離開人世的權利，我希望如果將來自己也走到那個地方時能有選擇，也是給自己所愛的人的一種釋然，不要有負擔」、「人生難免一死，有尊嚴的走完人生最後旅程，不浪費資源」、「這是對病人與其家屬最貼心的舉動」、「這才是真正的人權，有尊嚴的往生」、「勇於提出自己的政見，這不是挺棒的嗎」、「絕對支持，尊重自己選擇的權利，尊重人生的決定」。