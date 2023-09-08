日本麥當勞實施「地區價格制」近2個月，多數民眾表示可以接受這樣的改變。

日本麥當勞從今年7月19日起實施「地區價格制」，顧名思義，就是針對不同地區的物價、消費狀況，來為每一家分店制訂不同價格，價差最高可達90日圓。實施一段時間後，多數顧客都能接受這樣的改變，但也有民眾表示，會選擇便宜的門市消費。

根據《日本經濟新聞》報導，受到日圓貶值、原物料成本上漲等通膨因素影響，日本麥當勞近年來漲聲不斷，最新一波策略採取「地區價格制」，將各分店按照租金、勞力成本、顧客消費等標準，分為四種價格等級，由高至低依序是：特殊地區店、都心店、準都心店和一般店，將近230家分店的價格高於一般店。

以大麥克為例，一般店的售價為450日圓，準都心店售價為470日圓，而都心店售價則是500日圓（均含稅）；最大價差出現在「炙燒醬油雙層牛肉堡套餐」，不同分店的價差達到90日圓（約新台幣20元）。也由於部分門市位置相鄰，因此出現了只隔幾分鐘步行距離、售價卻完全不同的情況。

針對麥當勞的改變，定價公司Pricing Studio進行了一項「你認為該付多少錢買一個大麥克？」調查，分析民眾的反應，結果發現在一般店，大麥克若是漲到超過450圓，民眾的購買意願就會下滑；然而在都心店，即使售價從400圓上升到500圓，顧客還是願意埋單，顯示民眾在市中心消費時，不介意多花一點錢來購買相同商品。

事實上，不只麥當勞，其他知名連鎖品牌如壽司郎、藏壽司、Gusto等，也紛紛採行分區定價策略。Pricing Studio的社長高橋嘉尋大膽預測，未來將有更多業者跟進，「全國各地價格相同」的外食連鎖形象或許將成為過去。