近日陸方釋出一段影片，號稱「電影級航拍」，在50秒畫面中，解放軍用16分鐘完成300米鋼鐵浮橋，跨江合龍的效率引發討論。前空軍副司令張延廷7日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，國軍在1953年突擊東山島時，本來已把把橋炸斷，準備控領，但中共民兵就在海上架起水上浮橋，才讓國軍陷入獨立作戰。我們國軍的工兵群也有這項能力，但能做到16分鐘架300公尺，表示共軍在訓練上的強度跟熟練度，已經達到了一定水準。

「這個我們的工兵群也有，但是沒有16分鐘就能夠架300公尺，因為這個要訓練的！」張延廷表示，因為台灣的地形，有大漢溪、八掌溪、濁水溪、西螺河，萬一橋被炸斷怎麼辦？就靠這個水上浮橋。當鋪設完成之後，坦克也可以走，甲車、卡車都沒問題，不然水很湍急，人怎麼渡河？

電影級航拍！解放軍用16分鐘讓300米鋼鐵浮橋跨江合龍！架起這座橋 99A就能開到對岸了！20230906 | 軍迷天下

張延廷提到，以前國軍在1953年突擊東山島的時候，已經把東山島跟大陸之間的橋炸斷了，那時候中共的民兵，就在海上架這個水上浮橋。因為他要支援東山島，我們的空降部隊跟海軍陸戰隊整個都已經上去了，如果把橋炸斷後，把東山島剿滅，就整個控領了，但中共架了水上浮橋。

「那個是海，這個是河，河又不一樣！」張延廷指出，因為河比較容易架，海會有海浪、潮湧。但東山島距離大陸，那個水域很短，那時中共整個動員了漳州附近三野跟四野的人。後來第四野戰軍的人也上來了，那不得了。因為我們國軍兵力有限，海陸是坐船，空中是空降。

張延廷強調，那時中共的火力上來之後，我們只有獨立作戰。換句話說，中共在海上、水上建立浮橋，16分鐘表示他們在訓練上的強度跟熟練度，已經達到了一定的水準。