華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。台大哲學系教授苑舉正7日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，Mate60包含衛星電話功能，這很重要，因為中國大陸自己有北斗衛星系統，很多國家對於美國監聽早就不耐煩了，所有的政治人物都會想買一支來用。連德國前總理梅克爾都被監聽，如果不相信美國，華為就是唯一的選擇。

「衛星電話它有一個獨佔的效應，就是看你相信CIA，還是相信FBI？」苑舉正表示，美國的監聽機制，包含了所有友邦的人，包括前德國總理梅克爾的手機，都完全被美方監聽。而監聽主要就是靠他的衛星。在這種情況下，無所遁其形，非常可怕。像前CIA職員思諾登就還躲在俄羅斯。

苑舉正強調，這對所有政治人物而言，是一個心理上的感覺，你相不相信CIA？相不相信FBI？相不相信美國的監聽系統？「如果你不相信，你現在在世界上唯一的選擇，就是華為！」這是他的重要點，如果你通通都不相信，那你就不要用衛星電話。

苑舉正直言：「據說，有很多政治人物發覺，可能要買這個！」