華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。其中衛星電話功能廣受討論及測試。前空軍副司令張延廷7日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，天通一號高軌同步衛星永遠在你頭上，基地台訊號搭高鐵時需要交接，但衛星不用，訊號完全沒有死角，連國際漫遊都不用。因此大陸學者謙虛稱技術還有差距，因為信心出來了，就能承認不足。

「同步衛星已經到達3萬6000公里了，非常高！」張延廷表示，它一年365天、一天24小時跟你同步，永遠在你頭頂上！你坐高鐵的時候，手機訊號會由這個基地台、到下個基地台接收，因為它由A點到B點、B點到C點在交接，高鐵跑太快，訊號有時候會斷掉，「衛星不用！」

張延廷指出，天通一號就是同步衛星，高度夠高，永遠在你頭上。另外一個，你在海上是沒有基地台，非用衛星不可。「所以我認為衛星將來是趨勢！沒有死角，都在上面！」我們開車，開到哪裡都有GPS，除非你是窩在高架橋下面，否則GPS哪裡都有，在荒郊野外導航也有GPS。

「同樣地，天通一號在同步衛星的高軌，這已經到高軌了，整個訊號是完全沒有死角的！」張延廷強調，你出國要用手機，是不是要搞國際漫遊？現在不用國際漫遊了！你出國到哪裡去都是同樣的！

張延廷提到，至於北京郵電大學教授呂廷傑說，必須承認距離最先進技術還有很大差距，「這表示信心出來了！信心夠了，就能承認自己的不足！」信心不夠，我會吹牛、我會膨脹，會遮掩掉我的不好、我的缺點，我的短板我遮住，現在信心夠了，才會說有些短板我們要補強。