新竹市長高虹安去年延攬高檢署檢察官出身的蔡麗清，擔任副市長，然而僅上任8個多月，蔡卻被辭職。媒體人吳子嘉表示，若是民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭去當竹市副市長，甚至代理市長以後，麻煩的一件事情，就是要辦她爸爸的違章建築，那就慘了。

吳子嘉7日在《關鍵時刻》節目中表示，從高虹安當選新竹市長開始，他曾建議，她一定要結合議會，去把前新竹市長林智堅的弊案查出來，結果，她去找來一個高檢署檢察官當副市長。

吳子嘉接著表示，蔡麗清不走不行，不走，就麻煩大了。如果高虹安在今年或明年一審被判罪，蔡麗清就馬上變代理市長，高虹安在那邊打官司，蔡麗清可能也不會配合高虹安。高虹安跟蔡麗清其實不認識，而是某高層檢察系統的朱先生介紹的。

吳子嘉指出，高虹安請蔡麗清擔任副市長，就是要擺平官司，高虹安這邊本來有檢察官、有檢察系統、有人脈等等，結果她被起訴，就翻臉、翻桌，不然怎麼會叫蔡麗清離開。萬一今年年底高虹安被判刑，高虹安下面要有一個自己人、能夠掌握的副市長，這是很重要的。

吳子嘉表示，民眾黨的人也謠傳說，是不是柯P的妹妹柯美蘭要去當副市長，代理市長以後，麻煩的一件事情，就是要辦她爸爸的違章建築，那就慘了。