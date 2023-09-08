美聲組合晨悠CHENYO近來推出新單曲〈可不可以只愛我一天就好〉，同是藍正龍自編自導電影《成功補習班》獻唱主題曲。這首歌曲的製作人JerryC透露，雖然電影主角是兩個男生，但是導演藍正龍最初在設定歌曲時，就直覺想像歌曲是中性女性的聲線，氛圍則是帶點遺憾感的情歌，於是JerryC向導演提案了晨悠，認為她們的聲音最能完美訴說整首歌的心境。

而導演藍正龍在聽完晨悠demo後非常滿意，並認定晨悠就是此次主題曲的演唱人，對此惟晨和以悠開心直呼：「好榮幸能唱《成功補習班》電影主題曲，已經太幸福了。」

《成功補習班》由金鐘視帝藍正龍自編自導，《關於我和鬼變成家人的那件事》吳明憲、《模仿犯》曾瀚賢共同監製，並由詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐和侯彥西等主演，以及陳柏霖和導演藍正龍特別演出。

此部電影講述三個高中男生的成長故事，改編自導演藍正龍於學生時期所發生過的真實故事，同時也是紀念已故恩師陳俊志所創作的作品。由於青春期經常出現對性別認同的混亂、對未來的未知、對愛情的渴望，期許透過《成功補習班》故事，能夠讓觀眾獲得溫暖力量，並更自在的做自己。