桃園一名人妻指控51歲母親介入她的婚姻，怒將母親和老公的鹹濕對話全部公開，兩人不但相約摩鐵開房間，完事後母親還迫不及待問她老公「有沒有讓你失望啊？」老公則反問對方「一試成主顧？」原PO簡直不敢相信「一次被外遇就2個家沒了。」，其實這情況也在資深女星蔣萍身上真實上演。

蔣萍曾在節目《辣個女生》中提到，揭開自己多年的傷疤，她表示，婚後她工作忙孩子都會託給媽媽帶，回家前都會打電話給老公詢問晚餐要吃什麼，而這通電話她事後才發覺竟是一通「警告電話」，漸漸的她才發現老公開始對她言語霸凌，甚至連碰都不碰她。

蔣萍遭遇在尪直接上自己親媽床。（圖／辣個女生）

然而，在一次的機會中，有位命理老師告訴她「你老公外遇已經半年了」，讓她心生懷疑，終於在某次的爭吵中老公竟語出驚人「一次搞定你們母女」承認外遇，讓她當場愣住，而當她去找媽媽時，竟遭媽媽掛斷電話更直接甩門避不見面，事後對質後才得知，先前老公曾找藉口替媽媽「抓龍」，沒想到竟抓到床上去，甚至當下她與孩子人就在家中，讓她相當崩潰，她的婚姻與母女關係近乎全毀，花了20年才走出陰影。