大陸076型兩棲攻擊艦船體採用斜角甲板與電磁彈射器結構，可用於固定翼艦載無人機起飛，已接近輕型航母規格。前空軍副司令張延廷7日在《新聞大白話》節目強調，航母搭載有人操作的殲擊機，076未來可搭載無人機，海上起飛、陸地著陸，若緊急須海上著陸，則可裝設攔機鋼繩。

張延廷表示，076是075的改良版，將來作為兩棲作戰艦也好、兩棲突擊艦也好，有兩種說法，將來可能是有部分無人機要上去。現在航母都是有人嘰，包含中共的殲-15、將來的殲-35，都是有人機。「但是，無人機要上去了！」

張延廷提到，076現在才做第一艘而已，根本還沒有海試，但是將來給海上用的，不管是海上用的騰盾TB-001，或BZK-007，這是比較先進的，甚至無偵-7或無偵-8，都可能會在076上面。

張延廷指出，075可以停24架武裝直升機，重型的，輕型的可以裝多一點，30架，它的兩棲作戰能量是比較大的。相信076跟075會有區隔，將來無人機如果落在甲板上面，可能要做攔截裝置，因為無人機要落在甲板那麼小，可能技術上是困難的。但無人機航程長，可以回到陸地去落地。

「海上起飛、陸地著陸，可以！」張延廷強調，但是如果緊急狀況需要在海上著陸，那攔機鋼繩就要裝上去了，就會不一樣。