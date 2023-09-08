總統蔡英文曾經於2020年10月13日視導位於新竹樂山的長程預警雷達站，在軍方釋出的照片中出現一位美方人員，這是政府首度公開美方人員進駐樂山站。而這位美方人員身分也曝光，是雷神公司前總經理胡振東的副手，但目前已經調往中東地區。

總統蔡英文曾經於2020年10月13日視導位於新竹樂山的長程預警雷達站，在軍方釋出的照片中出現一位美方人員。

空軍當時表示，樂山陣地的雷達系統，是我方循軍售向美國採購的高科技裝備，美籍人士係依我方需求，由美國原廠依合約派遣專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，確保裝備妥善。

根據雷神公司前總經理胡振東日前在「豈有此呂」直播中接受訪問時表示，他在雷神時也管樂山雷達，連說7次這是「非常」棒的雷達，真的黑科技，且台灣是第一個買到這個雷達的國家。他透露，有些美國人在那邊幫助訓練和零件，真正作戰都是國軍。

呂捷詢問，蔡英文總統有上去過，有一張照片流出，那張照片後面站一位美軍？

胡振東（見圖）於建中一年級時赴美國，在美國空軍服役27年後中校退伍，轉為美國國防部文職的台灣科科長，之後再到AIT來台灣擔任副組長，接著在台灣雷神公司擔任總經理。

胡振東澄清，這個要講清楚，那位美國人不是美軍，「是我的副手」，在那邊做訓練，現在已經離開台灣。胡振東還說，那位美國人很喜歡台灣，可是升不上去，「因為我站在他上面」！所以到中東另一個國家升上去。

胡振東於建中一年級時赴美國，在美國空軍服役27年後中校退伍，轉為美國國防部文職的台灣科科長，之後到AIT擔任副組長，再到台灣雷神公司擔任總經理，現已退休。