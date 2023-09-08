新竹市長高虹安7日深夜返台，對於副市長蔡麗清的離職，她表示已多次溝通，她相當感謝。至於友人名車代步接送爭議，她認為這幾天很多新聞感覺是個人惡意揣測較多，完全不是事實。

高虹安搭乘長榮航空BR195班機，在晚間11時5分抵達桃園國際機場，高虹安穿著輕便服裝，戴著帽子、口罩一個人自日本東京返台，對於記者詢問，涉嫌在立委任內詐領助理費，遭檢方依貪污等罪起訴，台北地方法院合議庭將傳喚於10月11日出庭進行準備程序，高虹安對此沒有回應。

對於記者詢問，高虹安與新竹市府「岡山市暨茨城縣市政考察」4日至8日展開，提早返台是否將出席8日的新竹棒球場工程體檢會。高虹安指出，這次提前返台就是為了參加會議。

記者追問，由檢察官轉任副市長的蔡麗清是被請辭還是自願辭職。高虹安說，副市長本人沒有說什麼，她對副市長就是感謝，沒有什麼要對外說明的，記者進一步詢問是否有慰留，高虹安說，雙方已多次溝通，也就工作部分多次討論，對於副市長「就是感謝」，至於新的副市長人選如果有確定會趕快向大家報告。

記者提問，民進黨新竹市議員楊玲宜說，網傳高虹安住在新竹市1棟高級住宅，高虹安表示新竹市政府已經發表聲明，因此她不再回應。

記者詢問，民進黨竹市立委參選人林志潔指出，高虹安接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人施淑婷，而施淑婷將升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職具有對價關係，恐有觸法疑慮。

對此，高虹安先是指出，應該是公務車私用才是違法的行為，後續又表示，新竹市府發言人施淑婷7日已提告，施淑婷也沒有提供接送服務，因此贊成施淑婷提告，對於沒有的事情被渲染成這樣，說成是施淑婷行賄她，似乎也不符合公平正義。

高虹安表示，現在很多事情好像是看到黑影就開槍，她覺得「真的其實看得蠻痛心的」，網路的生態或議員問政還是要有所本，這幾天很多新聞，感覺好像是個人惡意的揣測較多，她覺得施淑婷很無辜，好像只是因為車子停在市府停車場，就被拍起來說是接送她的車輛，完全都不是事實。

記者又問，是否認為公務車接送朋友是無所謂的，高虹安說「不是這個意思」，她認為，公務車使用在公用行程沒有問題，模糊地帶在於，若秘書或助理要前往某個行程，「跟他們一起搭乘是可以的嗎？」這部分她會回去看看，有需要檢討的部分會加以檢討，但自己現在看，並沒有公務車私用的問題。

高虹安指出，這幾天在日本的行程相當繁忙，但仍會關心國內相關新聞訊息，市府在發布新聞回應之前也會向她報告並徵詢意見。

對於記者追問，是否可能由台灣民眾黨總統參選人柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭接任副市長，高虹安表示，柯美蘭已經駁斥相關的訊息，隨後便搭乘接送車輛離去。（編輯：徐睿承）1120908