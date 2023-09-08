7日晚間台北市中山區大直街巷內建案都更重建海砂屋，造成附近房屋傾斜，台北市長蔣萬安、副市長李四川均已到場了解。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市議員陳怡君在臉書說明北市府之前對大直民宅傾斜的公文回文。（圖取自陳怡君臉書）

台北市中山區大直街94巷民宅7日晚間因工地施工導致傾斜，緊急撤離25戶住戶。現場驚悚畫面曝光，民宅往下沉，一樓已經被吞沒。7日晚間11時許已疏散住戶35戶、144人；台北市長蔣萬案也趕到現場關心。台北市議員陳怡君表示，民宅早在8個月前就發生龜裂，住戶不斷與建商協商，甚至向北市府陳情，不料市府竟回文，說民宅沒有安全疑慮，讓住戶無奈說「8個月以來，沒有人要理我們」。

台北市議員陳怡君8日在臉書說明建商和北市府之前對大直民宅傾斜的態度和處理方法。以下摘自議員陳怡君

大直建案害鄰整棟垮樓 議員陳怡君曝市府「判無鄰損」公文助建商續蓋釀禍 ，陳怡君強力要求建商基泰賠償住戶損失，協助重建！

北市大直街建案於7日晚間發生施工釀災，導致鄰屋整棟垮掉造成「二樓變一樓」的局面，台北市議員陳怡君於（8）日凌晨出示公文痛批，市府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

陳怡君表示，就在這張都發局的「解套公文」發出去之後，順利讓建商得以拿到免死金牌，有恃無恐的繼續施工，可以不用再理會住戶損鄰的唉嚎。而如今離「解套公文」7月6日正好屆滿兩個月，無辜住戶就這樣眼睜睜的看著自己的家園，一夜之間被摧毀，目前共計35戶，159人被迫驅離。台北市政府出這樣的公文，難道沒有任何責任嗎？陳怡君說，罪魁禍首就是這張解套公文！

陳怡君痛心指出，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並非是坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。

對此陳怡君表示，如今已造成如此慘烈的後果，建商應負最大責任，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶的家園，並且追究公部門失職。最後，陳怡君也向基泰喊話：「應負起全部的賠償責任，及民眾的損失，不要再讓市民受到二度傷害，更要擔起企業應有的良心及責任！