台北市中山區大直街94巷民宅7日晚間因工地施工導致傾斜，緊急撤離25戶住戶。現場驚悚畫面曝光，民宅往下沉，一樓已經被吞沒。7日晚間11時許已疏散住戶35戶、144人；台北市長蔣萬案也趕到現場關心。台北市議員陳怡君表示，民宅早在8個月前就發生龜裂，住戶不斷與建商協商，甚至向北市府陳情，不料市府竟回文，說民宅沒有安全疑慮，讓住戶無奈說「8個月以來，沒有人要理我們」。
台北市議員陳怡君8日在臉書說明建商和北市府之前對大直民宅傾斜的態度和處理方法。以下摘自議員陳怡君
大直建案害鄰整棟垮樓 議員陳怡君曝市府「判無鄰損」公文助建商續蓋釀禍 ，陳怡君強力要求建商基泰賠償住戶損失，協助重建！
北市大直街建案於7日晚間發生施工釀災，導致鄰屋整棟垮掉造成「二樓變一樓」的局面，台北市議員陳怡君於（8）日凌晨出示公文痛批，市府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。
陳怡君表示，就在這張都發局的「解套公文」發出去之後，順利讓建商得以拿到免死金牌，有恃無恐的繼續施工，可以不用再理會住戶損鄰的唉嚎。而如今離「解套公文」7月6日正好屆滿兩個月，無辜住戶就這樣眼睜睜的看著自己的家園，一夜之間被摧毀，目前共計35戶，159人被迫驅離。台北市政府出這樣的公文，難道沒有任何責任嗎？陳怡君說，罪魁禍首就是這張解套公文！
陳怡君痛心指出，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並非是坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。
對此陳怡君表示，如今已造成如此慘烈的後果，建商應負最大責任，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶的家園，並且追究公部門失職。最後，陳怡君也向基泰喊話：「應負起全部的賠償責任，及民眾的損失，不要再讓市民受到二度傷害，更要擔起企業應有的良心及責任！
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