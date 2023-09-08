微軟（Microsoft）研究人員今天指出，他們發現一個據信是由中國掌控的社群媒體假帳號網路，企圖藉此運用人工智慧（AI）來影響美國選民。

路透社報導，一名中國駐華府大使館發言人表示，對中國利用人工智慧建構虛假社群媒體帳號的指控「充滿偏見和惡意揣測」，中國主張安全使用人工智慧。

微軟在新出爐的研究報告中指出，這些社群媒體帳號疑似是中國資訊行動的一部分，這些活動和美國司法部（Department of Justice）指稱「（中國）公安部內的一個精英小組」的活動類似。

微軟研究人員未明指那些社群平台受到影響，不過在其報告的螢幕截圖顯示看似來自臉書（Facebook）和推特（Twitter，現稱X）的貼文。

值美國準備2024年總統大選之際，這份報告凸顯了令人憂心的社群媒體環境。

美國政府指控俄羅斯曾藉由隱蔽的社群媒體活動干預美國2016年大選，並警告中國、俄羅斯和伊朗接下來將試圖影響選民。

生成式人工智慧可從頭開始建構圖像、文本和其他媒體。

根據研究人員，新內容比中國之前競選活動所使用的視覺效果更引人注目，這些視覺效果依賴數字繪圖、庫存照片拼貼和其他手動設計。（譯者：徐睿承）1120908