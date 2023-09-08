氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮縣已有豪雨發生，今(8)日臺東縣(含蘭嶼、綠島)有局部大雨或豪雨，屏東地區有局部大雨發生的機率。氣象局今日清晨針對台東縣發布豪雨特報，屏東縣發布大雨特報。預估，周五前天氣不穩定，午後要留意局部豪雨，周六開始水氣才會減少、下周日天氣才會逐漸回穩。

今日各地高溫為29到32度，南部、東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，中南部、東半部及午後北部山區易有大雨或豪雨，外出請特別留意。

中央氣象局預報，今日持續受低壓帶影響，各地易有短暫陣雨或雷雨，其中又以南部、東半部地區最為明顯，中南部、東半部及午後北部山區易有大雨或豪雨，可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風，外出活動請特別留意。

紫外線指數方面，今日除了新北市、台北市、基隆市、桃園市、澎湖縣為過量級，其他縣市中量至高量級。

空氣品質部分，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，中部以南零星地區短時間可能達普通等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。