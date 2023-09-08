Kirin 9000S Review: How Powerful is Huawei Mate60 Pro?

華為推出新款智慧手機之後，在西方與兩岸都引起一陣熱烈的討論。大陸與美國陸續有評測報告出爐，確實在中央處理器製程工藝技術上令不少人稱讚，但不讓人覺得訝異，手機功能上也有一些新的突破。總體而言是一款有些新內容與技術上的賣點，但是這些只是Mate60系列的門面，其核心內涵只有一樣：做為成功對抗西方科技封鎖的標竿。政治目的最重要的當然就是政治操作，性能如何並沒有那麼重要。

華為Mate60系列手機自8月29日就已開始發售，但相當低調，許多人還懷疑這根本不像是新手機上市的架式。等到幾天之後有一些初步的銷售及討論，甚至連拆解機身的視頻都已在網上出現，華為才把行銷宣傳跟上，有關性能與晶片製程工藝等話題也在網路上流傳開來，隨後更多的拆機解析在上引起更多的討論。尤其令人矚目的是，不只大陸拆機並逐一分析，國外的科技博主也非常熱衷，原因當然就是看美國的科技管制下，一向是美中科技衝突焦點之一的華為手機有什麼新的進展。

半導體行業觀察機構TechInsights認為Mate60 Pro採用相當於7nm的先進製程晶片技術，也承認它是中國手機設計和製造的里程碑。(圖／路透）

全球著名的半導體行業觀察機構TechInsights也加入了這股熱潮，在發佈華為最新旗艦手機Mate60Pro的拆解報告當中指出，新手機使用了新型麒麟9000s晶片，並採用了相當於7納米的先進製程晶片技術，也承認Mate60 Pro是中國手機設計和製造的里程碑。從這一點看來，華為已經達到推出這款手機的最重要目的了：證明中國有能力在西方的科技封鎖上獲得半導體技術上的突破性進展。而這份報告的出爐，可能就是華為的行銷與宣傳晚了幾天才啟動的原因。

至於為何華為一次就能直接闖進7nm的先進製程，其他的評測分析都認為是使用浸潤式DUV光刻機，還不確定其製程技術，但大部份都認為是採取多重曝光的方式來提高分辨率，確實也達到了浸潤式DUV光刻機的極限。不過，這種做法良率會降低很多，製造成本也上升到難以忍受的地步。

只有華為的財力和中國政府的巨額補貼相結合，才能讓華為以正常的價格銷售這種昂貴製程下的手機晶片。（圖／中新社）

佳富龙洲（Gavekal Dragonomics）商務諮詢公司的半導體技術分析析蒂莉．張（Tilly Zhang）以很傳神的語氣描述道：「他們剛剛證明，他們願意接受比通常認為高得多的成本......只有華為自身雄厚的財力和中國政府慷慨的補貼相結合，才能讓該公司以正常的市場價格銷售採用這種昂貴晶片的手機。」

半導體研究機構推測，這次由中芯國際製作的晶片，良率很可能低於50%，而行業標準為90%或更高，如此一來晶片出貨量可能限制在200萬至400萬片左右，不足以讓華為重新奪回昔日智慧手機市場的主導地位。此外，Mate60系列今年銷售量被華為官方定在較保守的2000萬部，較去年的2800萬部更低，其原因也不難理解。

In China, this vlogger took apart a Huawei Mate 60 Pro #smartphone, and all components are 100% developed/made by China (from #Kirin9000S chip to the camera)! This is proof that US tech blockade against Huawei failed! #China #HuaweiMate60Pro#Huawei @DongshengNews #TechNews pic.twitter.com/Ozw0fF5Smh — China4Tech (@China4Tech) September 5, 2023

華為在官方資料裡還特別提到華為Mate 60系列使用零件國產化達到9成以上，這顯然也是受西方技術封鎖氣氛下加速採用國產零件的政策所致，大陸《央視》甚至因此把多年前曾數次用在關鍵軍工業產品上的用辭「爭氣機」再次拿來掛在華為新手機之上，認為這是為國家在國際上爭了一口氣。

至於Mate 60其他的性能，如外觀設計與顏色、訊號強度等，一般的討論很少，也沒有格外吸引人之處，至於可以撥打衛星電話，大概也只能做話題，不具有實質作用，甚至還有人懷疑：華為手機光滑細緻的表面到底要如何隱藏那支粗大的衛星天線？這項絕大多數人一輩子都用不上的功能，對消費者實在缺乏吸引力。

大陸網上一些博主聲稱已接到通知，指稱華為已向法院申請要求網上不得私自公布新手機評測結果。（圖／路透）

至於其他的性能參數，許多評測都認為沒有太多吸引力，不過即便如此，網上一些博主聲稱已接到通知，指稱華為已向法院申請要求網上不得私自公布新手機評測結果。知名的手機博主@極客灣則宣布因不可抗力因素，他所製作的評測報告視頻已被迫下架。

華為推出Mate60系列手機的過程，帶有極濃厚的政治操作手段，一旦外界認定「達到7nm製程工藝」的目標，利用媒體與外圍做足了政治宣傳，目的便已達成，隨後就是如何強化民族品牌並與熱情的粉紅們互動，設法多從出售手機爭取補貼上多回收些資金了。