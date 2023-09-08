經常標榜堅持多邊主義外交理念的歐盟，能否在美中競爭的國際新秩序下，帶領其他不想選邊的國家開出另一條路？出席今日歐洲議會一場論壇的學者和外交官，指出歐盟欲扮演主導角色的諸多難題。

由歐洲議會（European Parliament）綠黨/歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團主辦的這場「歐洲安全新常態」論壇，欲探討歐洲聯盟（EU）如何型塑一個多邊的世界，以擺脫美國與中國日益對立的結構。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）學者莫漢（Garima Mohan）表示，全球安全議題的重心正從大西洋轉向太平洋，台灣與南海的變化對歐盟也會有很大影響，但相較於美國有清楚的印太政策和行動，歐盟則經常忽略印太情勢，即便有所瞭解，但要形成具體政策仍有段距離。

前歐盟對外事務部（European External Action Service）無任所大使芙拉胡婷（Romana Vlahutin）則反省歐盟未在聯合國安全理事會（UNSC）、世界銀行（World Bank）取得領導力，認為歐盟可以創造新的價值體系，不必受限於既有的多邊機構而變成橡皮圖章。

曾任法國駐美國和歐盟大使的歐洲卡內基（Carnegie Europe）智庫資深顧問維蒙（Pierre Vimont）更直言，從俄國的角度看俄烏戰爭，在乎的是美國和北大西洋公約組織（NATO），而非歐盟。

維蒙主張歐盟需要經營南半球，但不該是由上而下的指導立場，例如歐盟針對外國進口貨物推出「碳邊境調整機制」（CBAM），不在乎這會對還無法做好減少二氧化碳排放的南半球國家帶來許多困難，顯示歐洲太過於自我中心。

主持論壇的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也說，歐洲一直以為的秩序，在其他國家看來可能更像是一場混亂。歐盟近年強調建立「戰略性自主」，他則認為歐洲更需要的是「戰略性團結」。

德國智庫「博德曼基金會」（Bertelsmann Stiftung）資深顧問艾希布魯克（Cathryn Clüver Ashbrook）認為，未來10年美國仍會是全球安全領域的單極強權，目前所見的國際多邊活動主要是在經濟秩序體系。

她在論壇場邊向中央社記者進一步分析，歐盟在多邊場域的問題是核心利益不清楚，例如中國主導成立的亞洲投資開發銀行（AIIB），歐盟27個成員國對是否加入、為何加入沒有共識。因此若沒有共同利益，就容易被分化。

她再舉協助開發中國家基礎建設為例，中國「一帶一路」的執行雖有不少腐敗、債務等問題，但中國行動快、也能實現建設，而歐盟推出與之相應的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，運用得當就會是成功的故事，但重點在落實。「歐盟若想維持多邊體系並成為其中要角，它就得實現（倡議）」。

台灣面臨國際體系愈來愈分立，價值觀雖靠向美國，但地理上緊鄰中國，該如何自處？艾希布魯克指出，台灣在險惡的地緣政治情勢中也取得好處，包括美國的支持日益明顯，歐洲也更看重台灣，加上經濟重要性，在國際上可將台灣議題更大範圍的「安全化」（securitization）。

她建議台灣關心所有面向的安全議題、接觸多邊機構的行為者，而台灣與美國的成熟關係將會對此帶來幫助。（編輯：徐睿承）1120908