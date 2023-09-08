基泰建設位於中山區大直街94巷3弄口的新建案「基泰大直」，7日晚間8時許工程人員在施工開挖地下連續壁最後一層時，疑似因工地未灌水，造成一旁6棟房屋傾倒，一樓在眾目睽睽之下變地下室。經目前初步鑑定，肇因為工地往下開挖3層，卻未立即做大底，進而造成連續壁破裂，坍塌先由基泰工地發生，然後擴散到一旁1、3、5、7、9號單數號共6棟建築，目前北市府已緊急灌漿，阻止坍塌擴大。

台北市長蔣萬安於晚間11時趕抵現場，表示目前北市府已緊急灌漿維持壓力平衡，以穩住現場地基，除了協助附近約35戶、159人疏散外，也將大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西全部封鎖，但由於地基仍不穩，因此暫時無法同意居民回家拿東西。 蔣萬安並直言：「這棟接下來似乎可能必須要重新拆除，我們會以最好方式來協助原本的住戶。」

根據《CTWANT》記者實地勘察，發現「基泰大直」的工地已完全塌陷，連續壁以及擋土牆已經完全瓦解，而土地因為拉扯，位在1樓的機具被抬升到2樓的高度、工地旁的巷道也成為斜坡，稍早現場仍不斷傳出塌陷的巨響，還有一部怪手隨著塌陷的路面下滑。

（圖／三立新聞網提供）

據了解，大約7日晚間7時30分左右，工地突然傳出一聲巨響，一旁的民宅也都感覺「住家震了一下」，當時工地周邊道路出現龜裂，應該就是坍塌的開始，沒想到，工地工人雖緊急撤離，卻沒通知隔壁住戶，還是住戶因為發現大樓磁磚、玻璃不時往下掉，自覺有異撥打1999、119報警，台北市警消晚間8時34分獲報後到場立即進行疏散，不少人當時才發現自家一樓牆面已有巨大裂痕。

（圖／翻攝畫面）

到了晚間22時49分，工地隔壁的大樓再也承受不住壓力，突然毫無徵兆的往下沉，一樓立刻變地下室，現場一片譁然。

（圖／翻攝畫面）

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