大陸浙江省台州市椒江區一名17歲少年，日前因付不出房租，竟將之前好心收留、借錢給他的房東殘忍殺害。目前此事已被當地警方證實，案件還在進一步調查當中。

根據陸媒《華商報大風新聞》報導，遇害房東兒子表示，犯案的17歲少年是從外地前來打工的租客，之前就被其他房東趕走，而在椒江區前所街道某村出租房屋的爸爸，看在少年無家可歸，決定好心收留，同時借錢給他急用。不料，少年之後不但不願出門工作，也因無法支付人民幣280元（約新台幣1200元）房租，居然持刀殺害房東，致其傷重死亡。

此事目前已獲台州市公安局椒江分局證實，警方表示，將把死者遺體解剖，以利釐清死因，但因案情仍在調查當中，不便對外透露，後續會有詳細通報。至於遇害房東家屬未再對外回應，之前房東公布招租電話，也仍處在關機狀態。

台州市椒江區前所街道辦事處工作人員回應，案發至今已有數日，「聽說這個屋主有60多歲，但不清楚他家人情況，據說行凶者是自首，對方是未成年人，他以前租過他的房子，後來就沒租了。」

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