投資人擔心利率政策，加上蘋果（Apple）受中國限制持續下挫，美股今天多數收黑。
道瓊工業指數終場上漲57.54點，或0.17%，收在34500.73點。
標準普爾500指數下跌14.34點，或0.32%，收在4451.14點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌123.64點，或0.89%，收在13748.83點。
費城半導體指數下跌72.347點，或1.98%，收在3582.111點。（譯者：徐睿承）1120908
投資人擔心利率政策，加上蘋果（Apple）受中國限制持續下挫，美股今天多數收黑。
道瓊工業指數終場上漲57.54點，或0.17%，收在34500.73點。
標準普爾500指數下跌14.34點，或0.32%，收在4451.14點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌123.64點，或0.89%，收在13748.83點。
費城半導體指數下跌72.347點，或1.98%，收在3582.111點。（譯者：徐睿承）1120908
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