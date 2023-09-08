基泰建設位於中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉「1樓變地下室」。陳怡君議員直言，該建案開工以後，附近居民住家就開始出現牆面龜裂的情況，8個月前就開始建商反應、協商卻都沒得到妥善的解決，民宅的大門甚至已因傾斜變形無法正常開關，鐵窗也是肉眼可見的彎曲。而有網友一查舊聞發現，基泰建設於2014年在信義區吳興街也發生幾乎一模一樣的事情，只是當時比較幸運，建案基地沒有坍塌。

陳怡君議員指出，她7日下午因收到民眾陳情前來大直街94巷這裡蒐證，當時她看到現場住戶的情況已有相當嚴重的損毀，包括：住宅內部及公設梯間還有地下室牆面均有又寬又大的龜裂、一樓大門因房屋傾斜擠壓到無法正常開闔、鐵窗因擠壓明顯彎曲以及龜裂造成的嚴重漏水問題。據她了解，住戶其實向基泰建設反映各項問題至少已有8個月的時間，基泰卻只有抹水泥填補，但可怕的是「越補洞就越大、縫隙就越長」，住戶甚至行文到台北市政府陳情，卻收到市府回應「沒有安全疑慮」。

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現場也有住戶無奈地向媒體表示，由於當地有2家建商（基泰、聖德福）同時施工，導致他們8個月前出現龜裂問題要找人負責時，建商就在互踢皮球，不認與他們施工有關，然後向政府陳情也沒有用。也有民眾在臉書指控都發局，「都發局XXX，你說我們家的損壞跟施工無關，現在你要不要改一下說詞？」

媒體到坍塌現場拍攝時，也發現附近住戶一樓鐵門上貼著「近期因基泰建設施工，本排公寓一樓住戶的室內/室外牆面已出現龜裂、牆面與階梯之間也出現縫隙，室內房門也因建物傾斜而自動閉合搖晃。……尤其近來地震頻傳，僅此呼籲樓上住戶也密切注意住家是否也有發生上述問題。」的告示，內容並指出將會與基泰釐清肇責。

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更離譜的是，有居民透露，其實7日晚間7點多的時候，基泰工地發出一聲巨響，隔壁大樓一樓住戶有明顯感受到住家疑似下沉，當時就有住戶看到附近的建案工地緊急疏散施工工人，但不清楚發生什麼事，後來一直聽到磁磚掉落的聲音「乒乒乓乓很大聲，在屋內都聽得到！」大約距離工人疏散半小時後，才聽到基泰大直新建工程的主任就在樓下說「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了！」

而查閱舊聞，可發現基泰建設可說是劣跡斑斑，早在2014年興建信義區吳興街建案「基泰帝景」時，也遭附近居民指控施工導致住家傾斜、鋼筋裸露、門歪斜還關不起來，且要求基泰進行房屋安全與損害鑑定，基泰卻僅做傾斜鑑定，議員許淑華當時就指控建商與市府官商勾結，最後此案是建商協助住戶修繕房屋、進行補強作業才平息。

另外，基泰建設還涉嫌從2011至2014年間，以投資境外不動產、保證獲利等吸金手法，向投資方吸金，被害者10多人，金額上億元。2019年更被媒體踢爆，基泰建設老闆陳世銘向鋼鐵大亨蔡錫奇高價兜售要價上億的豪宅，並承諾3年內「原價買回」的大利多，沒想到當時房價下跌、市值損失千萬，基泰建設卻拒絕履約，遭告詐欺。

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