根據比利時安特衛普大學的研究發現，在測試的市售39種不同品牌的各式材質吸管中，9成紙吸管都含有多氟和全氟烷基物質（PFAS），若在體內長期累積，可能會增加罹患睪丸癌、腎臟癌、免疫疾病的機率。由於2019年環保署下令禁用塑膠吸管時，曾公布可用紙吸管替代，因此消息一出引發軒然大波。紙吸管真有這麼壞？事實上關鍵在於PFAS化合物，就有業者霸氣喊「要當安全的那1成紙吸管」，研發出無氟無塑的紙吸管。專家也表示，若真的需要使用吸管，也可選擇不鏽鋼吸管較安全。

2015年，哥斯大黎加一隻鼻孔滲血卡著塑膠吸管的海龜，讓全世界震撼不已，各國於是紛紛推出禁塑政策，台灣也於2019年7月起規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類對象，不得提供內用者一次性塑膠吸管，預計2030年將全面限制一次性塑膠吸管。當時環保署推出3種替代方案，包括「10%塑膠吸管」、「紙吸管」和「生物可分解性塑膠吸管」。如今比利時研究證實，市面上9成紙吸管都含有多氟和全氟烷基物質（PFAS），甚至比塑膠吸管（7成5）機率更高，讓許多支持環保的民眾相當吃驚。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，這種含PFAS的紙吸管並不如想像中環保，因為PFAS是工業製造產物，也是一種「永久性汙染物」，它包含1萬2000多種以上的化合物，每一種半衰期都很長，是一種環境荷爾蒙，會影響人體內分泌、甲狀腺功能，從動物實驗就觀察到它會增加癌症風險。胸腔重症科醫師黃軒則直言，PFAS化合物會增加睪丸癌、腎臟癌、肝衰竭的罹患機率，雖然通過紙吸管攝入的PFAS量可能很小，但低劑量仍可能導致內分泌失調、免疫功能異常等。

紙製品業者楊忠達表示，無塑無氟的紙吸管、紙杯不含有害物質，而且對環境友善，能產生良性的循環。（圖／翻攝台灣環保寶臉書）

為什麼9成市售紙吸管都含PFAS？比利時安特衛普大學的研究人員推測，廠商可能是把PFAS當作防水塗層，建議若需要使用吸管，可選擇不銹鋼材質較為安全。營養師程涵宇表示，「事實上許多紙製容器都含有PFAS，多倫多大學環境科學系的研究發現，PFAS用於紙碗時，可作為油脂和水的防護劑。」當大眾紛紛撻伐紙吸管時，卻有一家紙製用品業者跳出來，霸氣喊「9成紙吸管都危險？沒關係，我們就做安全的那1成！」

紙製品內外銷的業務負責人楊忠達表示，由於PFAS是永久汙染物，許多國家開始不使用這類商品，看準這樣的商機，於是在1997年代理無氟無塑的紙材，再製造無氟、無塑的紙製容器，計畫先拓展海外市場，再回國內布局。楊忠達表示，「我們的紙張通過7種認證，包含不含氟化物、重金屬、無塑、家庭堆肥等，目前主要商品是無塑無氟的紙杯與紙製包裝容器，主要銷售對象是盤商、貿易商、經銷商，目前也在美國好市多上架，預計9月將推出無氟無塑的紙吸管，屆時國內外會一起銷售。」

楊忠達坦言，要做到無氟無塑，的確要付出更多的成本，相較於一般紙製容器，紙杯成本大約增加5成、紙吸管則會增加1成，而且相較於歐美國家，例如丹麥已於2020年禁用PFAS於紙製容器，台灣並沒有強制規定，所以過去一直較著重海外市場，台灣多以推廣分享為主，但若能有更多人使用這類真正的全紙商品，從材質上（源頭）落實環保，到後續完善的回收系統機制，就能成為一個良性的循環，對環境真正友善。

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