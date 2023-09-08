台灣人愛喝飲料，不只吸管量驚人，根據荒野保護協會推估，台灣1年至少消耗掉20億個一次性飲料杯，其中又以紙杯居多。別以為不用塑膠杯，就已盡到環保責任，事實上多數紙杯都無法直接回收，正因為上面塗有一層塑膠淋膜，這些淋膜也出現在各式各樣的紙製容器餐盒，專家提醒，淋膜紙製品不只僅有部分能循環再生，部分商品加熱可能還有塑化劑疑慮。

2022年4月環保署針對所有一次性塑膠杯提出管制政策，規定連鎖超商、速食、飲料、超市等通路外帶飲料不得提供「一次性塑膠杯」，台北市去年12月起開跑，其餘如新北市、台中市、高雄市等皆在今年陸續跟進，除了以降價鼓勵消費者自備環保杯，也規定連鎖超商、速食店要陸續在門市提供循環杯，而業者則轉而以紙杯取代原本的一次性塑膠杯，但仔細查看這些紙杯，雖然外觀看起來是紙，但為達到耐水耐油效果，內部會上薄薄一層塑膠塗層，俗稱「淋膜」，不只紙杯上有，許多紙製容器、餐盒上都塗有這層淋膜。

塑膠淋膜以PE材質最常見，其耐熱度從攝氏70-90度到90-110度都有，若遇上熱美式、熱湯麵、小火鍋這類液態燙食，就可能產生塑化劑的風險。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「常見的塑膠材質大致上分為7類，各自以1~7號代稱，其中3號的PVC材質含有塑化劑，但不代表PVC之外的塑膠製品就安全，例如淋膜雖然是PE材質，但研究發現部分商品曾受塑化劑汙染，所以若是再次直接加熱同樣有「塑毒」問題，建議把盛裝的食物放置瓷盤再加熱較為安全。

除了食安問題，這些紙杯、紙製容器進行回收時也不能直接當成紙張回收，資源循環署表示，淋膜紙製容器屬於廢紙容器，會先送到專業處理廠，技術分離出紙漿與塑膠之後，紙漿再進行回收，也就是僅有部分能循環再生。生產不含淋膜紙杯、紙製容器的台灣環保寶內銷外銷業務負責人楊忠達表示，除了回收過程繁瑣，技術分離後的紙漿也很難再製造出良好的紙張。

華紙與早餐聯盟合作推動全紙回收容器，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，估計每天可省下15噸二氧化碳排放。（圖／報系資料照）

中華紙漿（簡稱華紙）在2018年時推出無塑無氟的「益利（Easy）系列」，不論是飲料杯、咖啡杯、便當盒等商品，都沒有淋膜、PFAS，可以直接全紙回收，甚至就連手搖飲料上的封膜，都以紙取代塑膠，今年5月更開始於弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等4家早餐店，推動使用全紙回收容器，華紙估計，以台灣早餐外食族500萬人推算，每天即省下15噸二氧化碳排放，亦即一年可為台灣減排5,000噸二氧化碳，回收纖維可再製成相當於1,700萬包再生影印紙的各式環保紙品。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和受訪時指出，目前多數店家基於成本考量還是傾向選擇含淋膜紙杯與紙製容器，雖然國內使用量少，但華紙的全紙商品在國外卻有不錯的外銷成績，讓陳瑞和忍不住感嘆：「環境友善的好產品，國人卻沒什麼機會使用，真可惜。」

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