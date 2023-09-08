林俊逸將在9月30日舉辦《上好的一年 巡迴演唱會》，他除了練唱之外同時積極操肌健身，距離體重高峰期已減下了約8公斤之多。這次他和好友羽球國手「小小白」白馭珀一同打球、練體能，接受時報周刊CTWANT專訪，小小白還秀出當年林俊逸送她的冰敷袋，上面題字「不要忘記，你有多棒」，小小白坦言：「我那時候看到這一句話時，真的有一點想哭的感覺。」

從小就愛打羽球的林俊逸，這次和多年好友「小小白」白馭珀難得相約雙打，提到兩人相識，林俊逸說一開始是跟對方的姊姊白驍馬經常打球，有次大夥兒一起吃飯，和小小白一見如故。小小白搞笑說：「我想說怎麼那麼突然要約吃飯，想說自己當了飯局妹，很有趣。」透露當時肘傷才痊癒，正好要開始準備拚亞運，「那一陣子剛好我遇到了一個低潮吧！受傷後再重新回到球場的，心中正好有懷疑的念頭出現」，很感謝對方給了很實質的建議。

小小白秀出當年林俊逸送她的冰敷袋，上面題字「不要忘記，你有多棒」，讓她非常感動，珍藏至今。（圖／趙文彬攝）

林俊逸說：「我是從小比賽到大的人，覺得他們打球除了教練教的一些戰術經驗之外，還需要一些心理諮詢，一個人站在那個舞台上的時候是什麼樣的狀態，缺乏了什麼、需要什麼，我都很清楚。」因此他以一個球迷的立場，跟小小白分析一些比賽的經驗。

提到林俊逸特別題字的冰敷袋禮物，小小白打趣說：「沒想到飯局妹吃完飯還有禮物可收，突然獲得一個冰敷袋，然後上面還寫字、簽名、字還這麼漂亮，我想說天啊！真賞心悅目，一開始還先珍藏不敢用捨不得，後來去歐洲比賽都會隨身帶著。」小小白表示即便是現在看到，還是非常感動，更表示林俊逸對於自己一直以來就像是大哥一樣的存在。

小小白和林俊逸一同打球頗有默契。（圖／趙文彬攝）

林俊逸近期推出首張台語專輯《上好的一年》，小小白表示很喜歡其中一首和Matzka合作的歌曲〈咻啦咻啦〉，直說聽完以後心情會變好。至於月底的《上好的一年 巡迴演唱會》，她說可惜自己人在高雄，這次無緣親臨現場欣賞林俊逸的演出。

先前發片記者會上，林俊逸透露早就傳訊邀請大前輩江蕙來看自己的演唱會，「二姐（江蕙）到現在還是沒回，只能等她回電話，她很喜歡〈上好的一年〉這首歌，說聽了幾遍就會唱了，我就問說那你要唱嗎？那個時候我就跟她說封城都可以解封了，封麥也可以」，但二姐聽完也只是笑而不答，至於緋聞對象趙詠華，林俊逸說早早就有邀請對方來欣賞演唱會。

小小白表示林俊逸對於自己來說，一直就像是大哥一樣的存在。（圖／趙文彬攝）

此外，提到曾推出一首單曲〈風箏〉的羽球國手王齊麟，林俊逸被問到好友的歌藝如何？他搞笑回應：「我覺得在職業與球員裡面王齊麟的歌喉很頂尖，他的歌聲很不錯，就像我在歌手裡面羽球打的算是很頂尖，打個比方來說，就是你不會去連鎖牛肉麵店點牛排來吃一樣。」

林俊逸將在9月底舉辦個人演唱會，透露自己早已邀請好友兼緋聞對象趙詠華到場欣賞。（圖／趙文彬攝）

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