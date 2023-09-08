張鈞甯、阮經天是認識16年的好友，這次合作懸疑電影《查無此心》，兩人接受時報周刊CTWANT專訪，透露當初是怎麼變成無話不談的好友，甚至阮經天還會幫張鈞甯鑑定感情對象；以及變成工作夥伴後，為什麼會發生爭執，阮經天更爆料兩人拍《查無此心》時，在片場不只吵架，甚至還讓張鈞甯委屈到角落偷哭，「她被我氣到去旁邊哭耶！」

張鈞甯和阮經天的交情，源自2007年合拍電視劇《我在墾丁天氣晴》，兩人坦言當時彼此其實不太熟，認識之後卻意外合拍。張鈞甯笑說：「有一種朋友很神奇，在你好跟不好的時候他都在。」她自己不喜歡找朋友訴苦，但往往當事情過去後，跟阮經天聊天都會有所收穫，「他都會給你很舒服的陪伴，不多不少剛剛好，也不會讓你有負擔，可以用最輕鬆最自在的方式去面對。」

張鈞甯（右2）與阮經天（左1）在2007年因演出電視劇《我在墾丁天氣晴》結為好友。（圖／翻攝自網路）

阮經天笑說自己以前有時候放朋友鴿子，約好了但可能因為忙碌，或是需要獨處空間等因素，臨時沒出現聚會，吐槽：「但張鈞甯應該是演藝圈裡面最容易晃點我的人。」即便如此，兩個人都能彼此理解，「我們都不會對朋友有過多要求，不是很多人都可以像鈞甯一樣，她是很能理解我的人，所以我也可以理解她有同樣情況。」他們私底下還幫彼此取了綽號「老天」、「老張」，相處起來十分自在。

兩人交情甚至好到如果有穩定的感情對象，也會介紹給對方認識，張鈞甯透露阮經天都會直接吐槽，阮經天也承認，笑說自己屬於有話直說的類型，「如果（對象）不好，我就會說這個no good，她都會替對方解釋，但後來真的不OK啊！」

張鈞甯、阮經天都是入戲很深的人，不過拍審訊戲演來卻被認為頗像情侶在談分手。（圖／華映提供）

不過從好友變成工作夥伴一定會有爭執，兩人都能理解是為了工作，但有時候也會有互不相讓的情況。當初拍《查無此心》，兩人最大的爭執在於電影裡張鈞甯飾演的女警，為了讓發狂的阮經天冷靜，情急之下必須用力用槍托打昏阮經天。

阮經天為了情緒跟演出，強烈堅持要張鈞甯「來真的」，但張鈞甯始終不願意，「我們拿的都是真槍，也沒有護具，我不可能拿真槍去打他的頭，我不能忍受他有可能會受傷，就覺得我沒辦法給他那一下，最後是我用手擋著做了那個動作。」張鈞甯無奈表示，當下她見阮經天不能理解，還委屈到默默走到旁邊掉淚，「我那時候就覺得為什麼我的朋友不懂我，還怪我不專業。」

阮經天為了情緒跟演出，強烈堅持要張鈞甯「來真的」，但張鈞甯怕他受傷而不願意，還委屈到默默走到旁邊掉淚。（圖／林士傑攝）

阮經天則透露，有時候最好的朋友會講最狠的話，「但也還好就是我們是這麼好的朋友，就算吵架也會有安全感，相信對方事後一定能理解。」他能了解張鈞甯身為演員又身為監製，夾在中間當然是左右為難，但身為演員，他還是希望能給出百分百的演出，「就像我對馬一樣，我很愛騎馬，也對馬很好，但我在馬上對馬很狠，你對牠太好會害死牠的。」張鈞甯聽到阮經天把自己比喻成馬，立刻笑著吐槽：「但我不會害死你的。」

不過兩人吵歸吵，但該互挺的時候也是會站出來，張鈞甯就爆料當初她為了幫導演曾英庭爭取加拍2天，她硬是拉著阮經天，3個人去找監製唐在揚，本來打著如意算盤，想說總不會導演、男女主角3個人一起被罵吧！沒想到還是革命失敗。阮經天就笑說當時他有點是糊里糊塗被拉去，「那時候真的是白被罵了。」

《查無此心》將於9月8日上映。

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