為增進市府與家長團體的交流互動，台北市教育局於6日假市立中正國中舉辦「112年度市長與台北市4學層家長會聯合會座談會」，由蔣萬安市長、教育局湯志民與4學層（高職、高中、國中、國小）學生家長會聯合會代表，共同針對台北市的教育議題進行討論與交流。

座談會中，針對校園導護志工、校園新建工程、技職教育等議題交流，教育局長湯志民表示，教育局因應物價調漲，已調升各校編列標準；導護志工部分，可招募退休教師、社區民眾（如里長、社區發展協會等）或與公司行號合作，拓展多元志工管道。

針對校園工程部分，則依照各校建築危險性及急迫性排定工程優先順序，打造友善舒適的學習環境；另為落實校園數位教育，教育局刻正研議推動「新世代數位先鋒培育計畫」，搭配STEAM及新科技辦公室，導入「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals SDGs）及ESG〔環境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance）〕概念，以數位空間建立學生環境永續觀念。

另為促進技職教育發展，教育局8月1日成立技職教育專責單位（中等教育科下設技職教育股），強化各項技職政策，並籌劃於113年度舉辦國際技能交流賽事，促進本市技職學生與國際選手以技會友。

台北市長蔣萬安表示，非常感謝各學層總會長暨全體家長對台北市教育的大力支持，期望透過座談會讓市府與家長們從專業、前瞻、科技、國際的眼界，共同規劃屬於台北市的未來，家長們絕對是台北市教育前進的重要力量，讓我們繼續以熱情來營造滿懷希望的城市面貌，為提升北市的教育一起努力，再創新猷。

中正國中校長林泰安提及，中正國中為帶領學生多元學習的前瞻學校，感謝教師們的專業付出，學校校隊如弦樂團、國樂團、射箭隊、擊劍隊、跆拳道隊、空手道、武術隊、游泳隊、羽球隊、桌球隊等，皆是全市及全國競賽的常勝軍；中學階段是培養人文及科學素養的關鍵時期，須家庭與學校密切合作，齊心協力；此次活動，對第一線學校實務推展，無論在觀點、目標與行動策略都深具意義與價值。