台北市中山區大直街巷內建案進行都更，不料造成附近房屋傾斜，其中有一棟屋子更是發生嚴重傾斜，使得整個一樓陷入地底。台北市長蔣萬安第一時間趕到現場，並在昨（7）日深夜於臉書發文，對民宅陷落的情況做出最新回應。

蔣萬安指出，大直街94巷周邊發生民宅傾斜事件，他和副市長李四川在事情發生後馬上前往現場視察狀況，並赴實踐大學探視安置居民。蔣表示，台北市政府目前已緊急成立前進指揮所，截至目前為止已擴大疏散159人，同時安排接駁車及相關旅宿進行安置。

對於這次民宅傾斜原因初步判定，蔣萬安提到，應是工地開挖意外導致連續壁破裂，市府在第一時間調度水車與灌漿車進行作業，以維持平衡避免建物持續傾斜。

蔣萬安呼籲，為確保人身安全，請民眾勿在事發現場圍觀、逗留，台北市政府會加快搶修進度，全力提供安置戶相關協助，並釐清責任歸屬保障住戶權益。

對於蔣萬安晚上前往受災區，網友紛紛留言表示，「市府團隊辛苦了，蔣市長第一時間處理安置得很好，市民安全第一，加油」、「市長，川伯，團隊成員們，辛苦了！加油！」、「市長辛苦了、安全第一！」

不過也有民眾示警，「近月以來，台北市連續發生不同區位建案工程開挖的地層下陷嚴重事故，究竟這些營造工程作業出了什麼問題？還是台北市的地質出了什麼問題？是否應該要緊急檢討真正原因，急迫改善！」