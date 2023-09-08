7日晚間台北市中山區大直街巷內建案都更重建海砂屋，造成附近房屋傾斜，台北市長蔣萬安、副市長李四川均已到場了解。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市中山區大直街巷內多棟大樓在7日晚間傾斜，更有一棟民宅的1樓瞬間變成地下室，警消初步了解原因疑和大樓附近建案施工有關。對此，民進黨立委高嘉瑜昨(7日)在臉書痛批，「看到又是劣跡斑斑的基泰建設只能說不意外，2015年還在擔任議員的時候，該建設為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，竟找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬。」

高嘉瑜指出，據住戶表示鄰損問題日復一日，曾多次向建商反應卻都無得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會導致釀成今日大禍。

高嘉瑜並爆料，該建設公司「以前後臨路的虛假圖面送交市府申請建照，因此強拆私地合法圍籬以製造建地臨路的假象，而市府建管處竟直到嘉瑜召開協調會戳破後才『驚然發現』」，因此她痛批，「根本就是官商勾結、惡意包庇！」

另外，高嘉瑜更質疑，該建商公司時隔多年到現在，即使爭議頻傳，市府卻都視而不見，「到底誰在包庇，北市府必須調查清楚，給民眾一個交代！」