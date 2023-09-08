許多上班族不喜歡在職場交朋友，一名女網友表示，最近剛到新環境工作1個月，上班第1天就被男同事要IG，她當下沒給，後來男同事又問其他新人，沒想到加了之後卻私下批評對方照片，原PO嚇得直呼「好險沒給同事IG」。許多老鳥都勸「同事就是同事，不要有太多私交！」甚至有人分享狠招「我看到IG跳出『可能會認識的人』有同事的話立馬封鎖。」

一名女網友在《Dcard》發文表示，最近剛到新公司上班1個月，第1天報到時就有男同事問她「要不要加IG？」她認為IG很私人，當下還不想給，因此稱「沒在用」。

日前公司又有新同事報到，男同事也去跟對方要IG，新人基於禮貌給了，後來聽說男同事私下批評她的照片。原PO得知後直呼「好險沒給同事IG，想PO什麼就PO，完全不用顧慮。」她也好奇問網友「會給同事IG嗎？」

一票上班族都認為不用給，「同事就只是同事，又不是朋友為什麼要加」、「不加IG、臉書，只有加LINE，不要讓同事知道太多妳的私生活，他們只會在背後議論妳」、「我頂多就是加賴而已，下班各自過自己的生活」、「職場上最恐怖的就是不會拒絕人，怎麼死的都不知道。」

還有網友表示，「我是先把同事的IG、臉書找出來，全封鎖，免得之後反被找到」、「我看到IG跳出『可能會認識的人』，有同事的話立馬封鎖。」其他人驚呆「這種很猛」、「是個狠人」。