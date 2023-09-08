台中市警第4分局今年5月發生涂姓員警著警用透氣外套，違反當時警察服裝規定，被督察組蕭姓警務員勸導後心生不滿，竟徒手毆打蕭臉部並腳踹其身體，導致蕭右眼眶挫傷、眼鏡毀損，蕭一狀告到法院；法院審理考量涂曾捐款給弱勢團體，依傷害罪判4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

涂姓員警辯稱，傷害與毀損罪他承認犯罪，對於蕭受到傷害他很抱歉，但他跟蕭是同事關係也是上班中，妨害公務尚有疑慮，稱因長期遭蕭打壓，警局也因他穿外套的事要將他開除，蕭那天過來跟他講，才一時情緒失控才做出不理性行為。

涂的辯護人認為，針對傷害及毀損罪部分涂已坦承犯行，但妨害公務部分否認犯罪，因發生時蕭未穿著警用制服，不符合警察機關勤務督察規定，蕭要求涂脫掉警用制服應僅是內部管理行為，也不符合妨害公務的要件。

一審法官認為，涂姓警員提出體質對冷熱會過敏的證明，但觀察涂執勤時還是會吹冷氣、電風扇，法院駁回其申請，且涂可正常執勤，蕭以警務員身分向涂要求服制，涂當時尚未下班，也知蕭的身分及正在執行勤務。

另彭姓員警證述：當天他將良民證拿到1樓大廳發放給民眾時，聽見蕭與涂口角糾紛，看到涂徒手攻擊蕭頭部約5至6下，蕭的眼鏡被打落到地上，他將2人拉開並喝止，涂又衝上前腳踹蕭身體3至4下，接著有其他同事過來幫忙，蕭沒有還手。

彭陳述，當時涂在大廳值班，並在值班台焚燒線香，蕭接獲民眾反應，才下樓請涂將大門打開，保持通暢並勤導涂穿著違反規定，涂就回應說他會冷、不願配合，2人因此爭吵起來，然後就發生這起傷害事件。

法院審酌，涂明知蕭基於督導職責督勤，卻暴力方式對蕭進行攻擊，除嚴重侵害警察機關上下督導之關係，造成對方身體傷害、眼鏡毀損；因涂扶養70歲父母，曾捐款給家扶、視障及殘障團體，每次捐5000元，依傷害罪判涂4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。