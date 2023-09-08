住透天空間大又安靜，然而收包裹、倒垃圾等都要自己來，一名女網友表示，近日去親戚新買的透天厝作客，房子很大，卻也疑惑像她住社區公寓有管理員可以收包裹，但透天若沒人在家該如何收包裹。對此，有宅配人員解答，通常是放門口或放附近超商代收。

原PO在Dcard發文，近日到親戚家剛買的透天厝作客、參觀房子，覺得房子又大又新，還有好幾層讓她好羨慕，但在回家的路上想到，自己一直住在社區公寓，網購或是親戚寄東西來都有管理員代收，不怕沒收到東西，不過住透天，家裡兩個人都出門上班，如果宅配送包裹來，到底該怎麼辦？

貼文PO出後，引起網友熱議，過來人紛紛留言：「住透天，敦親睦鄰很重要，沒人在家的話就是請隔壁鄰居代收一下」、「約妳在家的時間啊」、「直接丟大門啊，不是貴重物品的話都這樣，反正也有監視器在看」、「自己去營業所拿，或請他放在附近的小七啊」。

其中有當過宅配人員的網友表示，通常住透天的客戶都請他們直接放門口，但如果不見他們也很麻煩，因此放小七真的對雙方都方便，也不用再送一趟，不然貨物很多時又要重跑一次很浪費時間。