金管會統計，38家國銀截至7月底放款總餘額37兆5758億元，月增達4253億元、創近18個月新高，存款總餘額53兆9713億元、月增3447億元，帶動國銀存放比回升至69.62％、月增0.34個百分點。

觀察國銀7月放款對象，以民營企業月增達3446億元最多、個人月增915億元、政府機關月增50億元，公營企業則月減158億元。以用途別觀察，以企業周轉金月增達3369億元為絕大宗，購置不動產月增698億元、購置動產月增155億元、企業投資月增31億元。

銀行局副局長林志吉分析，7月國銀放款動能創近18月高，主要受2大因素帶動。首先為適逢企業發放股利旺季，帶動增貸周轉金需求上揚。其次，企業看好下半年景氣復甦，對此增加營業周轉金調度，以因應備料或設備投資所需。

據金管會統計，7月放款較6月增加較多的前3大銀行，依序為中信銀1672億元、國泰世華銀361億元、玉山銀342億元。較6月減少較多的前3大銀行，則依序為臺銀202億元、遠東銀49億元、新光銀28億元。

金管會指出，中信銀7月放款月增幅度遠高於其他銀行，主因為往來的電子業、製造業、零售業及汽車業，進行發放股利等資金調度，月增達550億元，個人信貸及房貸亦月增172億元。國泰世華銀及玉山銀放款增加，亦是企業周轉金需求增加。

而7月存款較6月增加較多的前3大銀行，依序為國泰世華銀699億元、中信銀526億元、富邦銀487億元。較6月減少較多的前3大銀行，則依序為台灣星展銀189億元、凱基銀150億元、新光銀122億元。

放款品質方面，截至7月底，國銀逾放金額為582.17億元、月減5.08億元，逾放比0.15％，較6月及去年同期減少0.01個百分點，備呆占逾放覆蓋率為877.27％，月增17個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。