華凌公司成立於民國87年，主要致力於工控顯示器之開發設計、製造及銷售，目前資本額為6億元，該公司產品可分為STN顯示器模組、TFT顯示器模組及OLED顯示器面板及模組，終端應用領域包括工控、家電、視聽娛樂、網通資訊、醫療、車用等利基型應用產業。

由於華凌公司藉由提供少量多樣的長期穩定供貨服務，增加市場價值及客戶黏著度，領先同業之標準品型號、高度客製化服務及完整產品線，搭配公司近年來著重發展提供客戶全方位的系統整合服務方案，協助客戶開發各類應用產品的硬體、軟體、韌體、機構研發，提供全方位顯示器解決方案服務，去年營運表現亮眼，2022年度營收達29.99億元，年成長34.02%，稅後純益達2億8985萬6000元，每股純益為5.73元，今年前7月合併營收為14.29億元。

展望未來，華凌表示，公司不斷開發出新標準品，藉由專業的技術能力提供高度客製化產品及系統整合服務，提供產品設計最佳化的顯示器系統整合解決方案服務，且受惠於AI、物聯網及雲端通訊、充電樁/充電站等新興技術帶動應用領域多元化發展，促使整體產業規模不斷放大，搭配OLED產品逐漸滲透工控顯示器市場，在整體工控顯示器產業持續成長下，將為公司營運帶來成長動能。