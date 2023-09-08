投顧法人則指出，帆宣目前廠務工程在手訂單仍維持逾600億元高檔，儘管第三季營運動能稍緩，但在晶圓代工龍頭美國建廠進度持續推進下，第四季營運動能可望恢復，看好下半年營運優於上半年，帶動全年營運可望小幅成長、再創新高。

帆宣業務分為設備材料代理、廠務工程設計、整合系統應用、設備製造代工4大事業群，以廠務工程貢獻約4成營收為大宗，其餘各約2成，包括晶圓代工龍頭台積電、半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）等國際大廠均為帆宣客戶。

受惠晶圓代工龍頭美國廠務工程密集認列，帆宣2023年上半年合併營收275.08億元、年增達28％，營業利益13.13億元、年增7.67％，配合業外收益跳增挹注，使歸屬母公司稅後淨利12.73億元、年增達47.95％，每股盈餘6.51元，均創同期新高。

帆宣8月自結合併營收45.11億元，月增9.46％、年減8.06％，仍創同期次高，累計前8月合併營收361.41億元，仍年增16.05％、續創同期新高。展望後市，林育業受訪時坦言，目前景氣確實不是太好，原因在於還看不到何時會明顯復甦，整體大環境狀況不好預測。

不過，林育業認為帆宣相對幸運，大客戶的建廠進度及代工訂單需求相對穩定，使目前整體營運狀況維持穩健。由於大環境景氣狀況尚不明朗、去年比較基期較高，保守預期今明2年營運將維持穩定，期望市況能如外界預期於明年復甦。

帆宣目前在頭份、湖口及台南設有生產工廠，其中以台南共有4座工廠為主要基地。為因應客戶需求，帆宣規畫在南科三期再蓋新廠，預計將分期投資興建，希望首期能在明年底完工投產，先前發行國內第五次無擔保可轉債籌資20.5億元，部分資金將用於新廠興建。

同時，帆宣因應客戶「台灣+1」要求，亦規畫前往東南亞建至海外生產據點，林育業透露可能選擇馬來西亞或越南設廠，目前整體計畫最後評估階段，目標明年第二季投產。在南科三期及海外新廠投產帶動下，看好帆宣整體營運在2025年將迎來較大成長動能。

而ASML啟動在台最大投資案，規畫在林口工一產業園區新建廠房，預計明年7月動工、最快2026年啟用，市場看好身為極紫外光（EUV）機台次系統模組代工供應鏈的帆宣可望受惠。對此，林育業低調認為有機會扮演更有利角色，不過關鍵仍在於提升自身競爭力。