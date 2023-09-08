來自美國的AV男優、導演約書亞王子（Prince Yahshua），過去擁有傲人的11英寸（約28公分）生殖器，一度受到關注；但他某次拍片時挑戰一個高難度的體位，導致命根子被折斷，送醫後傷口雖復原，但從此短了2英寸（約5公分）。

根據《每日星報》報導，AV女優Kazumi在Podcast節目上表示，過去跟約書亞王子拍片時，男方使用「反向女牛仔式」體位，生殖器不慎被折斷，當場血流如注，送醫治療後，共花了3小時縫32針，奇蹟式的復原，但下次兩人再度合作時，約書亞王子的生殖器因之前的意外短了5公分，因此Kazumi稱反向女牛仔式是世界上最危險的體位。

約書亞王子因拍片發生意外，命根子少了五公分。（圖／X@PrinceYahshua）

事實上，約書亞王子過去出書時有提到這件事，他回憶當時跟新人女優貝塔尼（Bethany Benz）拍片，才上場10秒鐘就因雙方的節奏未掌握好，導致生殖器斷裂、湧出鮮血，約書亞王子當時差點昏厥，好在工作人員及時將他送往附近的醫院搶救。

約書亞王子表示，當時醫生告訴他有可能再也沒辦法拍片，想不到經過3小時的手術、縫了32針，約書亞王子的生殖器「死灰復燃」，功能全部恢復，但表現不如術前，所以再度開刀第二次。由於約書亞王子不是第一次斷根，所以有人警告他若再繼續從事成人業，恐會造成更大的傷害，但約書亞王子對這份工作很有熱情，即便拍片時會痛，還是不想離開這個行業。