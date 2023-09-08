觀察7月各類分行稅前獲利，國內總分行344.5億元，月減6.8％、仍年增達13.6％。海外分行52.7億元，月增達20.4％、年增達17.4％。國際金融業務分行（OBU）47.2億元，月增達58.9％、但年減達47.4％。中國大陸分行8.4億元，月增近10.46倍、年增近1.75倍。

進一步觀察國銀前7月各類分行稅前獲利，國內總分行2224億元、年增達642.7億元或40.6％，海外分行336.6億元、年增達114.5億元或51.5％，中國大陸分行30.7億元、年增達16.8億元或1.21倍，僅OBU為343.6億元、年減達105.8億元或23.5％。

銀行局副局長林志吉表示，7月中國大陸分行獲利三級跳，主要由於人民幣兌美元升值，使中國大陸分行資產評價淨利益增加。前7月獲利強勁成長，主要受惠股債市順調帶動投資及其他淨收益增加，升息效益、財管業務及刷卡狀況回穩使利息及手續費淨收益同步成長。

觀察國銀前7月獲利3大支柱概況，利息淨收益3495.7億元、年增93.3億元或2.7％，手續費淨收益1213.7億元、年增88.4億元或7.9％，投資及其他淨收益1557.9億元、年增達944.6億元或1.54倍，主要受惠換匯交易（SWAP）收益挹注。