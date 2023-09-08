台灣高科技廠房設施協會前身為SEMI Taiwan國際半導體產業協會高科技廠房設施委員會，2013年發起時有45家會員，至2021年已有129家會員參與。2021年底成立協會後續攜手SEMI，協力促進高科技廠房設施業者於上下游產業鏈結，迄今有124家團體會員參加。

此次論壇邀請全球專家學者、業界高層及學術界代表，共同探討將AI應用於節能減碳、水電資源管理、廢棄物循環再生、公司治理、智慧廠房營運、環境安全與網絡資安等議題，透過分享交流各自實踐經驗和專業見解，共同探索高科技廠房永續發展之道。

而眾所矚目的業主需求座談會，集結來自晶圓代工、LCD、記憶體、測試、封裝等五大領域的廠務高階主管，包括南亞科、日月光、群創、旺宏、美光、台積電、華邦等公司，以業主角度和與會者面對面座談，並邀請協力廠家深入提問，激盪出因應配合的解決方案。

台灣高科技產房設施協會表示，廠商需求座談會的目的，為檢視協力廠家在呼應業主需求過程中所遭遇的困難，藉由與業主、學術及研發等單位對談，強化協力廠家的研發能量，逐漸提升技術水準，支援業主在高科技的競賽中前進得更快、達到雙贏局面。