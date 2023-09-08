台北市中山區大直街94巷民宅，昨(7)日晚間因工地施工導致傾斜，緊急撤離25戶住戶，更有1棟民宅沉入地面，造成該棟一樓遭吞沒，台北市長蔣萬安聞訊也連夜趕到現場關心；根據台北市災害防救辦公室表示，目前中山區已完成住戶安置於9間旅館，總安置人數329人，另外教育局已跟道明外僑學校確認，今(8)日預防性停課一日，以策安全。

針對該次工安事件，台北市議員陳怡君今(8)日凌晨也出示台北市都發局的公文，痛批市府在7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

陳怡君表示，就在這張都發局的「解套公文」發出去之後，順利讓建商得以拿到免死金牌，有恃無恐的繼續施工，如今離「解套公文」7月6日正好屆滿2個月，無辜住戶就這樣眼睜睜的看著自己的家園，一夜之間被摧毀，目前共計35戶，144人被迫驅離。「台北市政府出這樣的公文，難道沒有任何責任嗎？罪魁禍首就是這張解套公文！」。

陳怡君痛心指出，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並非是坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。

陳怡君強調，如今已造成如此慘烈的後果，建商應負最大責任，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶的家園，並且追究公部門失職；最後陳怡君也向建商基泰喊話，直言對方應負起全部的賠償責任，及民眾的損失，不要再讓市民受到二度傷害，更要擔起企業應有的良心及責任。