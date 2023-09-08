傳奇網路自結8月合併營收為1億2869萬元，營業淨利為866萬元，稅前盈餘為2009萬元，單月每股稅前盈餘為0.28元，累計前8月合併營收為1.09億元，營業淨利為920萬元，稅前盈餘為1億4461萬元，每股稅前盈餘為1.37元。

在自主研發領域，傳奇網路攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，今年2月成功上線在台港澳地區取得了出色成績，《聖劍-亞瑟傳奇》手機遊戲的日文版本亦在3月下旬登陸雙平台，而《Eden Eternal-聖境傳說》傳奇知名的經典客戶端遊戲也於5月推出英文、日文和中文三種語言版本，新加入的這三款遊戲在上半年均維持穩定營運狀態。

在代理方面，傳奇網路成功引進奇幻冒險MMORPG手機遊戲《Tales of Dragon》的歐美版本，該遊戲於7月4日正式開始營運。我們將持續致力於優化遊戲內容，以滿足玩家的期望和市場需求。

展望未來，傳奇網路表示，公司研發團隊將持續接受玩家的意見回饋，不斷優化遊戲內容，以符合玩家的期望和市場需求，並持續採取多元化經營策略，並秉持著穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。