施工惹禍！大直民宅一樓不見了百人撤離 空拍畫面曝光

基泰建設位於台北市中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉1樓變地下室。基泰建設也發出重大訊息表示，相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，基泰也強調，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，同時也有投保相關保險，理賠事宜將進行處理。

基泰指出，台北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，本公司深表遺憾，為維護公共安全，本公司已於第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。台北市政府也大力協助管制交通、斷水、斷電、斷瓦斯，提供現場照明。全案慶幸未有任何人員傷亡。

基泰強調，本次意外，本公司就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。

基泰也對於後續改善方向進行說明，關於本建案工程，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。關於受損住戶權益，將提供多元之改善方案，也會請市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，務必保障受損戶權益。

基泰認為此案初步評估對本公司之財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容，亦待後績協調。